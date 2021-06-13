İngiltere, Hırvatistan’ı tek golle devirdi: 1-0 | EURO 2020 D Grubu

EURO 2020 D Grubu ilk maçında Wembley’de Hırvatistan’ı ağırlayan İngiltere, ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı bildi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta İngiltere’nin oyun olarak rakibine üstünlüğü vardı. Maçın ikinci yarısına Hırvatistan etkili başlasa da, 56. dakikada Raheem Sterling’in attığı gol İngiltere’yi 1-0’lık galibiyete taşıdı. İngiltere tarihinde ilk kez grup maçlarına galibiyetle başlarken, Hırvatistan ise ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

İngiltere, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü 22.00’de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise, aynı gün saat 19.00’da Çekya ile mücadele edecek. Öte yandan Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla sahada 90 dakika mücadele ederken, 17 yıl 349 günlük İngiliz futbolcu Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

İNGİLTERE YÜKLENDİ HIRVATİSTAN SAVUNDU

Karşılaşmanın 6. dakikasında Sterling’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Phil Foden, ceza sahası çizgisi üzerinden uzak köşeye plase bir şut çıkardı. Ancak top direğe takılınca İngiltere net bir fırsattan eli boş döndü. Bu pozisyondan 3 dakika Sterling sol kanattan ceza sahası içine girdi. Şutunu çekmek üzereyken savunma topu kornere göndererek kritik bir müdahale ile tehlikeyi önledi. İngiltere’nin etkili oyununa karşın Hırvatistan organize atak geliştirmekte zorlandı ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

STERLING ZAFERE TAŞIDI

İkinci yarıda daha aktif bir oyun sergileyen Hırvatistan, İngiltere savunmasını çözmeyi bir türlü başaramadı. Hırvatistan’ın maçın kontrolünü eline aldığı anlarda oyun disiplininden taviz vermeyen İngiltere, 56. dakikada Raheem Sterling’in golüyle öne geçti. Gelişen hızlı atakta Kalvin Phillips’in ara pasına çok iyi hareketlenen Sterling, savunma arkasına yaptığı koşuyla topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sterling vuruşunda takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda Hırvatistan’ın baskısı sonuç getirmeyince İngiltere mücadeleyi kazanan ekip oldu.

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JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

İngiltere’nin Hırvatistan’ı mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. 82’nci dakikada Kane’nin yerine oyuna dahil olan Bellingham, 17 yıl 349 günlük iken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.