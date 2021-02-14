Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere Premier Lig | Arsenal 4-2 Leeds United

Orta sıralardan yükselip Avrupa kupalarına katılma yarışına dahil olmak isteyen Arsenal, 3 maçlık galibiyet hasretini Leeds United karşısında sonlandırdı:. 4-2.

Güncellenme: 21:40, 14/02/2021
Haberler Futbol
İngiltere Premier Lig | Arsenal 4-2 Leeds United

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Arsenal ile Leeds United karşı karşıya geldi. Emirates’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-2 kazanarak 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Maç başlamadan önce rakibinin 1 puan gerisinde olan Arsenal, ilk yarıda bulduğu 3 golle rahatladı. Pierre Aubameyang 13, 41 ve 47. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, Arsenal’ın diğer golü 45. dakikada Bellerin’den geldi.

Bielsa’nın Leeds United’ı 4 farklı geride olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi. 58. dakikada Struijk ve 69. dakikada Helder Costa’nın golleri skoru 4-2 yaparken geride kalan dakikalarda skor değişmedi.

Arsenal 24 maç sonunda 34 puana yükselirken, Leeds United 23 maçla 32 puanda kaldı. Arsenal gelecek hafta lider Manchester City’yi sahasında konuk edecek. Leeds United da 1 sıra gerisindeki Wolverhampton’a konuk olacak.

3 veya daha fazla gol atan futbolcular, hatıra olarak maç topunu evine götürüyor | Fotoğraf: Reuters

Arsenal Avrupa İngiltere Manchester City
Yayınlanma Tarihi:21:36,