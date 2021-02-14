İngiltere Premier Lig | Arsenal 4-2 Leeds United

İngiltere Premier Lig’in 24. haftasında Arsenal ile Leeds United karşı karşıya geldi. Emirates’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-2 kazanarak 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Maç başlamadan önce rakibinin 1 puan gerisinde olan Arsenal, ilk yarıda bulduğu 3 golle rahatladı. Pierre Aubameyang 13, 41 ve 47. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, Arsenal’ın diğer golü 45. dakikada Bellerin’den geldi.

Bielsa’nın Leeds United’ı 4 farklı geride olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi. 58. dakikada Struijk ve 69. dakikada Helder Costa’nın golleri skoru 4-2 yaparken geride kalan dakikalarda skor değişmedi.

Arsenal 24 maç sonunda 34 puana yükselirken, Leeds United 23 maçla 32 puanda kaldı. Arsenal gelecek hafta lider Manchester City’yi sahasında konuk edecek. Leeds United da 1 sıra gerisindeki Wolverhampton’a konuk olacak.