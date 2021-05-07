İngiltere, Şampiyonlar Ligi için geri adım atmıyor: Türkiye’yi riskli yaptılar!

Avrupa’nın bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea 29 Mayıs’ta karşılaşacak ve dev finale Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl pandemi nedeniyle İstanbul’dan alınan Şampiyonlar Ligi finali bu yıl da İngiltere tarafından alınmak isteniyor!

Premier Lig ekibi Aston Villa, finalin Olimpiyat Stadı’ndan alınıp Villa Park’a verilmesi için başvuruda bulundu. SKY Sports’un bu haberinden sonra UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto da açıklama yaparak, “Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık’ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA’nın Finali İstanbul’dan alma planı olmadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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2. ADIM İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN GELDİ

Stat değişikliğinin UEFA tarafından kabul görmemesi sonrasında İngiltere hükümeti, Türkiye’yi corona pandemisi nedeniyle “yüksek riskli” ülkeler kategorisine aldı.

İngiliz bilim insanları, Türkiye’yi pandemi nedeniyle “sıcak ülke” olarak tanımlarken final öncesinde insanların çok fazla alkol alacağını ve virüsten korunmak için konulan kurallara uymayacaklarını belirtti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, “Taraftarlar Türkiye’ye gitmemeliler. Federasyonumuz, finali İngiltere’ye getirmek için UEFA’yla görüşüyor. Biz de finali burada oynatmaya açığız ancak son karar UEFA’nın” dedi.

İngiltere’de karantina şartları genişletilmesinden sonra restaurantlar ve kafeler açılmış, FA Cup yarı final maçlarında ise yüzde 25 kapasiteyle taraftarlar stada alınmıştı.