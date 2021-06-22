İngiltere Çekya karşısında da Sterling’e duacı! Tek başına zirveye taşıdı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu son maçında İngiltere, Çekya ile karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan İngiltere, grupta lider olarak üst tura yükselmeyi başardı. İngiltere’nin tek golünü 10 numaralı formayı giyen Raheem Sterling kaydetti. Sterling, İngiltere’nin gruplarda attığı iki gole de imza atmış oldu.

Turnuvanın en iyi hücum hattına sahip takımları arasında gösterilen İngiltere, gol yollarında beklenen etkisini gösteremese de, savunması ile dikkat çeken bir performansa imza attı. Üç maçta kalesini gole kapatan, rakip fileleri ise sadece 2 kez havalandıran İngiltere, 7 puanla lider olsa da, özellikle hücumda sergilediği futbolla gelecek turlar için pek de umut vermedi.

İki takımın toplam 10 şut çekebildiği karşılaşma oldukça kısır geçti. İngiltere etkili hücum silahlarını, öne geçmesine rağmen, kullanamazken, Çekya da güçlü rakibi karşısında baskı kurmakta sıkıntı çekti. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada tek golle sona erdi. Sterling’in bir şutunda top direğe takılırken, Jordan Henderson’ın bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

HÜCUM AYAKLARI SUSKUN KALDI

Sterling, Harry Kane, Marcus Rasford, Bukayo Saka, Jack Grealish, Jadon Sancho gibi ayaklara sahip olsa da gruptaki üç maçta sadece iki gol kaydedebilen İngiltere, başarılı savunması ile dikkat çekti. D Grubu’nda Hırvatistan’ı Sterling’in golüyle mağlup eden İngiltere, İskoçya ile golsüz berabere kalmıştı. Son maçta yine sahneye çıkan Sterling, attığı golle skoru belirleyen isim olmayı başardı.

Maça oldukça hızlı başlayan İngiltere, Sterling ile etkili pozisyonlar yakaladı. Henüz 2. dakikada Sterling’in vuruşunda direkten dönen top, adeta golün habercisi oldu. 12. dakikada Grealish’in ortasında arka direkte topla buluşan Sterling, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Golden sonra temposu düşen maçta başka gol olmayınca, mücadele 1-0 İngiltere’nin üstünlüğü ile sona erdi.

TEK PLANLI İNGİLTERE

Diğer iki maçta olduğu gibi hücumda etkisiz kalan İngiltere, savunmada ise muhteşem bir performans sergiledi. Rakibine çok fazla net gol pozisyonu vermeyen İngiltere, turnuvanın grup aşamasını gol yemeden tamamlamayı başardı. Ancak turnuvaya en çok gol atan takımlardan biri olarak gelen İngiltere, seyircisinin hücum beklentilerini grup maçlarında karşılayamadı.

Kane’in ileri uçta yalnız kalması, Sterling, Saka, Rashford, Sancho gibi kanat forvetlerin hareketsiz oyunları, İngiltere’nin hücumda etkisiz kalmasına neden oldu. Grealish dışında adam eksilten ve rakip ceza sahasına giren başka ismin olmaması, İngiltere’nin kenar ortalarıyla ya da duran toplarla gol pozisyonu yaratmaya mecbur bıraktı. Ancak bu plan, kapalı savunmalarda etkili olmaktan uzak kaldı.

SAVUNMADA MİTHİŞ PERFORMANS

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere’nin, arzuladığı başarıyı yakalaması için daha çeşitli hücum planları gerçekleştirmesi gerçeği, Çekya maçında da ortaya çıktı. Hücumdaki etkisiz oyununa rağmen İngiltere, savunmada sergilediği performans ile ise rakiplerine kolay pozisyon vermeyen bir takım olacağını da gösterdi.

Bu galibiyetle puanını 7 yapan İngiltere, lider bir üst tura yükseldi. Çekya ise Hırvatistan’ın İskoçya’yı 2 farklı yenmesinin ardından 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.