İngiltere’de Attila Szalai korkusu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda İngiltere’nin rakiplerinden Macaristan’ın savunma oyuncusu Attila Szalai, İngiliz basınında analiz edildi. İngiltere’nin en saygın gazetelerinden The Guardian’da yer alan analizde, grupta İngiltere’nin dikkat etmesi gereken isimler arasında Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai de gösterildi.

Macaristan Milli Takımı’nın dikkat edilmesi gereken 10 oyuncusundan biri olarak gösterilen Attila Szalai için şu değerlendirme yapıldı:

“Fenerbahçe’ye devre arasında Mesut Özil’in gölgesinde transfer edildi. Ancak Fenerbahçe için Mesut Özil’den çok daha büyük bir etki yarattığını söylemek yanlış olmaz. Hem stoperde hem de savunmanın solunda oldukça kararlı bir grafik çizen Attila Szalai, Macaristan defansının önemli isimlerinden… Hava toplarında çok etkili… Ayağı da oldukça düzgün… Attila Szalai, Fenerbahçe’de oynadığı maçlarda hava toplarının yüzde 70 'inden fazlasını kazandı. Ayrıca Fenerbahçe’de maç başına en çok pas yapan oyuncu olmayı da başardı.”

Analizde Szalai dışında Robert Lewandowski (Polonya), Peter Gulacsi (Macaristan), Berat Djimsiti (Arnavutluk), Piotr Zielinski (Polonya), Dominik Szoboszlai (Macaristan), Marash Kumbulla (Arnavutluk), Armando Broja (Arnavutluk), Jakub Moder (Polonya) ve Sebastian Szymanski (Polonya) da yer aldı.

Macaristan savunması kötü başladı

Öte yandan Macaristan, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında sahasında Polonya ile karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 berabere biterken, Macaristan savunması geçer not alamadı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Attila Szalai, 4 top çalma, 6 top kesme, 1 faul ve 2 top uzaklaştırma ile oynadı. Attila Szalai, Fenerbahçe’de yüzde 85.7 pas isabeti ile oynarken, Polonya karşısında yüzde 59.2’de kalarak ortalamasının oldukça altında bir performans sergiledi.

İngiltere ise sahasında konuk ettiği San Marino’yu 5-0 yenerek grupta ilk hafta liderliğe yükseldi.