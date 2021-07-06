İngiltere’de EURO 2020 bitene kadar barlara özel izin

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, EURO 2020’de mücadele eden İngiltere yarı finalde nasıl bir sonuç alırsa alsın, barların kapanış saatlerini uzatmaya izin verecek bir anlaşmayı imzaladı.

Pandemi nedeniyle sınırlı şekilde hizmet veren barların, uzatmalar veya penaltılar halinde maç saatlerinin uzaması nedeniyle normalden 45 dakika daha açık kalmasına izin verilecek. Yasa değişikliğini geçirmek için teklif Avam Kamarası’na sunuldu.

İddialara göre, bazı milletvekilleri yasa değişmeseydi, turnuva finalinden önce binlerce insanın sokaklara döküleceğinden endişeliydi. Çarşamba günü yarı finalde Danimarka ile karşılaşacak olan İngiltere’nin finale yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngilizler, finale kalmaları durumunda İtalya ve İspanya arasında oynanacak maçın galibiyle Pazar akşamı karşılaşacaklar.

The Sun’a konuşan hükümet yetkilisi, “Pazar günü tüm ülke EURO 2020 finalinin keyfini çıkarmak için bir araya gelecek. Taraftarların maç bitmeden mekanlardan atılma korkusu olmadan tüm maçı izleyebilmeleri için fazladan zaman veriyoruz” dedi.

Konaklama sektörü, EURO 2020’nin başlangıcından bu yana İngiltere maçları için rezevasyonlarla dolup taştı.