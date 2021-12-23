İnter kazandı ilk devreyi lider tamamladı
Serie A'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, seyircisi önünde ağırladığı Torino'yu 1-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamladı.
İtalya Serie A 19. haftasında lider Inter, sahasında konuk ettiği Torino’yu 1-0 mağlup etti. Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda ligin zirvesindeki Inter ile orta sıralardaki Torino karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 30. dakikada Hollandalı oyuncusu Denzel Dumfries’in attığı golle Torino’yu 1-0 yendi ve ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 69. dakika forma giydi ve daha sonra yerini Matias Vecino’ya bıraktı.
Bu galibiyetle Inter, puanını 46’ya çıkartarak, ligin 19 maçlık ilk yarısını lider tamamladı.