İnter şampiyonluk yarışında ağır yara aldı! Fiorentina’ya takıldı…
İtalya'da müthiş şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta İnter evinde Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak ağır yara aldı.
İtalya Serie A’da 30. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi’nin ekibi Inter, evinde Vincenzo Italiano’nun ekibi Fiorentina’yı ağırladı.
Giuseppe Meazza’da oynanan maçta galip çıkmazken, karşılaşma 1-1 sona erdi. Fiorentina’nın 50. dakikada Lucas Torreira ile bulduğu gole, Inter 55. dakikada Denzel Dumfries’in golü ile cevap verdi.
Bu sonuçla beraber 60 puana yükselen Inter şampiyonluk yarışında 3. sırada kalırken, 47 puana yükselen Fiorentina 7. sırada yer aldı.
Şampiyonluk yarışında puan durumu:
- 1-Milan 63
- 2-Napoli 60
- 3-Inter 60
- 4-Juventus 56
Inter’de Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter, Juventus deplasmanına çıkarken, Fiorentina kendi evinde Empoli ile karşılaşacak.