Inter Simone Inzaghi’yi resmen açıkladı

Serie A’da son şampiyon Inter, teknik direktörlüğe Simone Inzaghi’yi getirdiğini açıkladı. Inter’den yapılan açıklamada, “Simone Inzaghi, A takımımızın yeni teknik direktörüdür ve kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Lazio altyapısında başlayan Simone Inzaghi, futbolu bıraktıktan hemen sonra bu görevine geçti. 1 yıl sonra Lazio U17’ye geçen Inzaghi, 3 yıl sonra U19 ve 2 yıl sonra is geçici olarak Lazio teknik direktörlüğü görevine atandı.

7 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak ‘geçici’ görevinde ‘kalıcı’ olan Simone Inzaghi, 2016’dan 2021’e kadar bu görevini sürdürdü.

Lazio Teknik Direktörlüğü döneminde Simone Inzaghi, 242 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı.