Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Inter Simone Inzaghi’yi resmen açıkladı

Conte ile yollarını ayıran İnter, Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme: 14:16, 03/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Inter Simone Inzaghi’yi resmen açıkladı

Serie A’da son şampiyon Inter, teknik direktörlüğe Simone Inzaghi’yi getirdiğini açıkladı. Inter’den yapılan açıklamada, “Simone Inzaghi, A takımımızın yeni teknik direktörüdür ve kulübümüzle 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktörlük kariyerine Lazio altyapısında başlayan Simone Inzaghi, futbolu bıraktıktan hemen sonra bu görevine geçti. 1 yıl sonra Lazio U17’ye geçen Inzaghi, 3 yıl sonra U19 ve 2 yıl sonra is geçici olarak Lazio teknik direktörlüğü görevine atandı.

7 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayarak ‘geçici’ görevinde ‘kalıcı’ olan Simone Inzaghi, 2016’dan 2021’e kadar bu görevini sürdürdü.

Lazio Teknik Direktörlüğü döneminde Simone Inzaghi, 242 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı.

Inter Lazio tweet Twitter