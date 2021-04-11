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Inter ve Antonio Conte’nin şampiyonluk koşusu: 1-0

İtalya Serie A'da adım adım şampiyonluğa ilerleyen Inter, küme düşme hattındaki Cagliari'yi tek golle geçerken, golden sonra oyuncularına koşan Antonio Conte'nin görüntüsü maça damga vurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:02, 11/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Inter ve Antonio Conte’nin şampiyonluk koşusu: 1-0

İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Cagliari’yi konuk eden lider Inter, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında zorlansa da, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Matteo Darmian’ın 77. dakikada attığı golle 1-0 galip gelen ev sahibi Inter, ligde üst üste 11. kez kazandı ve puanını 74 yaparak sezonun bitimine 8 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü.

Müthiş bir seri yakalayan ve 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Inter, 2010 yılından sonra ilk kez şampiyon olmak için büyük bir avantaj elde ederken, Darmian’ın golü sonrasında teknik direktör Antonio Conte büyük bir sevinç yaşadı.

Kulübeyi koşarak terk eden İtalyan teknik adam, gol sevincini futbolcularıyla birlikte yaşadı. Ligde ikinci sırada yer alan Milan’ın 11 puan, üçüncü sıradaki Juventus’un 12 puan önündeki Inter, gelecek hafta Napoli ile karşılaşacak.

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Yayınlanma Tarihi:18:56,