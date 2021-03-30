İtalya Serie A ekibi Inter, yeni logosunu tanıttı. İtalyan devi, kuruluş yılından bu yana 15. kez logo değişikliğini yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni logo duyuruldu. Mavi, siyah ve beyaz renklerin bulunduğu logoda Internazionale Milano’nun baş harfleri iç içe şekilde yer aldı.

Inter, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanmaya başlayacak.