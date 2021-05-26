Inter’de Antonio Conte depremi! 48 saat içinde…

2010’dan beri ilk kez İtalya Serie A’da şampiyon olan Inter, bu başarıyı yakalamasında lider rolü oynayan Teknik Direktör Antonio Conte ile yol ayrımında.

La Gazetta Dello Sport’ta yer alan haberde, en yakın rakibine 12 puan fark atan Inter’in hocası, Başkan Steven Zhang ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle San Siro’daki görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Tartışmanın kulübün kötü mali durumundan kaynaklandığı öğrenildi. Bazı futbolcuların maaşlarında yüzde 20’ye yakın indirime giden İtalyan devi, kasadaki 80 milyon Euro’ya yakın açığı şampiyon kadronun bazı yıldızlarını satarak kapatmayı hedefliyor. Inter yönetimi, kilit oyunculardan bazılarını satılmasını kabul etmesi halinde Conte ile yola devam etmek istiyor.

Ancak İtalyan teknik adam şampiyon olduktan sonra kadroda küçülmeye gidilmesi konusunda olumsuz bir görüşe sahip ve Zinedine Zidane ile yolları ayırmaya hazırlanan Real Madrid’e gidebileceği konuşuluyor.

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YERİNE ALLEGRI GELEBİLİR

Birkaç gün içinde Başkan Zhang ile tekrar masaya oturacak olan Conte için, Inter’in yaklaşık 5 milyon Euro sözleşme fesih ücreti ödemek zorunda kalabilir. Inter efsanesi ve kulüp yöneticisi Javier Zanetti, ay başında yaptığı açıklamada kulübün ciddi mali sorunları olduğunu ve bu dengeyi sağlamanın birkaç yıl alabileceğini itiraf etmişti. Conte’nin ayrılığı halinde, daha önce Milan ve Juventus’u çalıştıran Massimiliano Allegri’nin takımın başına getirileceği de iddialar arasında.

“ŞAMPİYONLUĞU KENDİME ADIYORUM”

Inter’deki ikinci sezonunda şampiyonluğa ulaşan deneyimli çalıştırıcı, başarı nedeniyle kendisini öven sözler söylemişti: “Inter’e gelerek zor bir görevi üstlendim. Çünkü diğerleri gibi dokuz yıldır kazanamayan ve sadece Juventus’u izleyen bir takıma geldim. Çalıştık ve bir yıllık çalışmanın ardından güzel ve inanılmaz bir şey yaptık. Kesinlikle kolay değildi. Şampiyonluğu Inter ile kazanmak, bu harika sonucu elde etmek bana büyük mutluluk veriyor. Sahip olduğum tek silahın ciddiyet, çalışmak ve fedakarlık olduğunu anlamama neden oluyor. Hepimiz çok iyiyiz. Ben, oyuncular ve kulüp. Şampiyonluğu kendime adıyorum, çünkü biliyorum ki bu iki yıl içinde her şekilde zor bir yoldan geçtik. Bazı şeylerden şüphe ettiğim zamanlar da oldu, ancak her şeyin üstesinden gelebilecek kadar güçlüyüz.”