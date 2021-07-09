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İnter’in 26 yıllık forma sponsoru değişiyor

Inter'in 1995-1996 yılından bu yana aralıksız kullandığı forma reklam sponsorluğu sona erdi. Yeni sezonda Inter'in forma reklam sponsoru farklı bir firma olacak.

Güncellenme: 09:36, 09/07/2021
Spor HaberleriFutbol
İnter’in 26 yıllık forma sponsoru değişiyor

Inter’in adeta kendisiyle özdeşleşen forma sponsoru Pirelli ile yollarını ayırdığı ve yeni sezonda farklı bir forma sponsoru ile anlaşıldığı belirtildi.

Sky Italia’nın haberinde Inter’in 26 yıllık forma sponsoru Pirelli ile biten anlaşmanın sona erdirildiği kaydedildi. Kulüp tarihinin en büyük başarılarının kazanıldığı anlara şahitlik eden Pirelli firmasının yerine Türkiye’de Galatasaray ve Başakşehir’le de anlaşma yapan ve kulübe özel token’lar çıkaracak olan Socios.com olacağı belirtiliyor.

Pirelli firması, 1995-1996 sezonundan günümüze kadar Inter’in forma ana sponsoru olmuştu.

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