Interpol tarafından aranan Ronnie Brunswijk maça çıktı, soyunma odasında para dağıttı

CONCACAF Ligi’nde (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) daha önce futbol sahalarında benzerine az rastlanır bir olaya imza atıldı. Surinam ekibi Moengotapoe’nin sahasında Honduras temsilcisi CD Olimpia’yı ağırladığı maçta aynı zamanda kulübün sahibi de olan eski asi lideri ve şimdinin Surinam Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk sahaya kaptan olarak çıktı.

1961 doğumlu Ronnie Brunswijk sahaya 61 numaralı forma ile çıktı. Aynı takımda forvet olarak oynayan oğlu Damian ile birlikte mücadele veren Brunswijk maça ilk 11’de başladı ve 54 dakika sahada kaldı.

Brunswijk’in sahibi olduğu Inter Moengotapoe, Olimpia karşısında sahadan 6-0 yenik ayrıldı. Maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise maçı farklı bir noktaya taşıdı. 6-0 kaybedilen maçın ardından CD Olimpia soyunma odasına giren Ronnie Brunswijk rakip takım oyuncularına nakit para dağıttı. Kameralara yansıyan o görüntülerin ardından Ronnie Brunswijk’in soyunma odasında Olimpia forması ile ayrıldığı görülüyor.

Inter Moengotapoe’nin teknik direktörü Jozef Joekoe’ye maçtan sonra verdiği röportaj esnasında, ”60 yaşındaki adamı neden oynattınız?” sorusu soruldu. Joekoe ise cevap olarak; “Kendisi kulübün sahibi ve başkanı, 15-20 dakika oynamak istedi ben de kendisini oynattım” ifadelerini kullandı.

Oldukça ilginç bir geçmişi olan Ronnie Brunswijk, 1999 yılında uyuşturucu kaçakçılığı yüzünden Hollanda’da 8, ertesi yıl da Fransa’da 10 yıllık hapis cezaları alsa da Surinam suçluları iade anlaşması yapmadığı için bundan kurtuldu. 2005’te parlamentoya giren Brunswijk, 2020’de başkan yardımcısı oldu. Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından arandığı için Surinam dışına çıkamayan Brunswijk rövanş maçında oynayamayacak.

Video was streamed tonight from Olimpia’s locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl

— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021