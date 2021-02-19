İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe’den Avrupa’ya gitme hayalim var

Ara transfer döneminde Başakşehir’den Fenerbahçe’ye giden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulübün TV kanalına açıklamalarda bulundu.

İrfan Can’ın sözleri söyle;

“AVRUPA’YA GİTME HAYALİM VAR”

Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği’nde oynarken, Fenerbahçe’ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. o zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanda, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa’ydı ama Fenerbahçe’den Avrupa’ya gitme hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa’ya giderim.

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“SABIRSIZLANIYORUM”

Sahaya çıktığım zaman da inşallah Fenerbahçe’ye layık olabilirim. Büyük Fenerbahçe formasını sırtıma geçirip sahada olmak istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı, kötü oynasa bile mücadelesini son ana kadar Fenerbahçe için verebilecek bir İrfan Can Kahveci izleyecek.

“MESUT ÖZİL BİZDEN BİRİ”

Fenerbahçe’de çok tanıdığım arkadaşım var. Yabancılar da iyi karşıladı. Mesut ağabey de çok iyi karşıladı. Çok üst seviyeler görmüş biri ama çok mütevazi, bizden biri. Takımda hava çok güzel, Fenerbahçe’ye de geldiğim için çok mutluyum.

“BENİ ALMAK İSTEDİKLERİNİ GÖSTERDİLER”

Emre ağabey, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Zaten idollerimden biri ve Türkiye’nin en iyi orta saha oyuncusu. Başakşehir’de ondan çok şey öğrendim. Bu seviyeye gelmemde ve daha da yükseğe çıkmamda onun etkisi var. Selçuk ağabeyle de beraber oynadık, onunla da çok şey paylaştık. Ali Koç başkanımıza, Emre ve Selçuk ağabeye çok teşekkür ederim. Kulübe gelip, 3-4 kez görüştüler. Beni almak istediklerini gösterdiler. İnşallah ben de onlara layık olurum.