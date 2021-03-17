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İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreninde hayatını birleştirdi.

Güncellenme: 19:27, 17/03/2021
Spor HaberleriFutbol
İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi

Fenerbahçe’nin devre arasında transfer ettiği Milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünya evine girdi.

Gerçekleştirilen nikah törenine İrfan can Kahveci’nin eski takımı Başakşehir’den Başkan Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine; Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut, teknik ve idari kadrom ile futbolcular da katıldı.

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