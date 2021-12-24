İrfan Can Kahveci – Gözde Kahveci müjdeli haberi paylaştı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İrfan Can Kahveci baba oluyor! İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci bebek beklediklerini sosyal medyadan paylaştı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin formasını terleten İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci bebek bekliyor… Mart ayında nikah masasına oturan çift müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştı.

Anne olacağını fotoğrafla paylaşan Gözde Kahveci, gönderisinde, “Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci…” sözlerini kullandı.

Gözde Kahveci’nin paylaşımına kayıtsız kalmayan İrfan Can Kahveci de yaptığı yorumla bebeğin cinsiyetini açıklamış oldu. Kahveci, eşine, “Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum” sözleriyle seslendi.