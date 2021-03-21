Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İrfan Can Kahveci ilk kez, Caner Erkin yeniden 11’de!

Süper Lig 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ilk kez 11'de şans bulurken, Trabzonspor maçından önce kadro dışı kalan Caner Erkin de 11'e döndü.

Güncellenme: 19:31, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
İrfan Can Kahveci ilk kez, Caner Erkin yeniden 11’de!

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadroya kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerle ilk defa 11'de Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı.

Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren İrfan Can, Beşiktaş müsabakasında 11'de görev yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut, Arjantinli yıldız Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Caner Erkin 11’e döndü

Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken, Çek sol bek Novak'ı ise yedek soyundurdu.

İlginizi ÇekebilirTarihe damga vuran Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıTarihe damga vuran Beşiktaş-Fenerbahçe maçları
Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Caner Erkin Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Gençlerbirliği İrfan Can Kahveci Konyaspor Süper Lig Trabzonspor