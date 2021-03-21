İrfan Can Kahveci ilk kez, Caner Erkin yeniden 11’de!

Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadroya kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerle ilk defa 11'de Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı.

Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren İrfan Can, Beşiktaş müsabakasında 11'de görev yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut, Arjantinli yıldız Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Caner Erkin 11’e döndü

Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken, Çek sol bek Novak'ı ise yedek soyundurdu.