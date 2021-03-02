İrfan Can Kahveci: Kulübü dışarıdan karıştırmak isteyenler de oluyor

Fenerbahçe'ye devre arasında Başakşehir'den transfer olan İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Kahveci, “3 senedir böyle adım geçiyordu Fenerbahçe ile… Gerçekten hangi takım tuttuğumu yakınlarım bulur. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum. En yakın arkadaşlarımda bilir. Burada olduğum için mutluyum” dedi.

Futbolda idol aldığı isimlerle ilgili İrfan Can Kahveci, “Beni futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. İzlediğim oyuncularla oynamaya fırsatım oldu. Mesut ağabey dünyanın en iyi oyuncuların biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. Mesut Özil idollerimden biriydi. Ondan ne kadar şey kendime katabilirsem benim için kar. Her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa’ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabeyin sayesinde yapabilirim” ifadelerini kullandı.

“Emre abi gelişimimde en önemli oyunculardan biriydi”

Her zaman kendini geliştirmek için çalıştığını söyleyen Kahveci, “Emre Belözoğlu benim gelişimimde en önemli oyunculardan biriydi. Yine burada gelişimi tamamlamamda yardımcı olacak insanlardan biri… Ben Başakşehir’in sözleşmeli oyuncusuydum hiçbir zaman açıklama yapmadım. Başakşehir’in de benim üstümde emeği çoktur. O yüzden Göksel başkanla ağabey kardeş ilişkimiz var. Kulübün menfaatleri ve benim isteklerim doğrultusunda karar vermeye çalıştık ve sonucunda Fenerbahçe'ye geldim” diye konuştu.

“Camiayı dışarıdan karıştırmak isteyenler de oluyor”

Takımın son durumu hakkında konuşan Kahveci, “Çok içinde bulunamadım takımın dışarıdan gözlemledim. Mağlubiyetler galibiyetler olabilir. Kulübü dışarıdan karıştırmak isteyenler de oluyor. Çok büyük camiayız. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Biz iyi bir aileyiz. Takım arkadaşlarım Trabzon’da iyi mücadele etti. Bu mücadeleyi sürdükçe mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe formasıyla sahada olduğum sürece hiç bir mevkiinin önemi yok. Efsane çubuklu formamızı giyip, emekleri karşılayabileyim. Benim için mevki açısından herhangi bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu.

“Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey”

Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Kahveci, “Geçen sezon Başakşehir’de şampiyonluk yaşadım, Fenerbahçe’de de şampiyonluk yaşayarak 2 sene üst üste şampiyon olmak isterim bunu da düşünüyorum. İnşallah şampiyon olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak enim için daha güzel bir şey. Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Oyun kapalı olduğu maçlar olacak, o zaman kendimi pozisyonlar üretmeye çalışacağım. Kesinlikle katkım olacağını düşünüyorum” dedi.

“La Liga’yı kendime daha uygun buluyorum”

Türkiye A Milli Takımı hakkında görüşlerini belirten İrfan Can, “Milli takımda her zaman olmak ve o bayrağı temsil etmek isterim. Zaten Avrupa Şampiyonası’nda da sürekli süre buldum. Başakşehir'den gitme düşüncem yoktu aslında. Milli takım ve Avrupa Şampiyonası olduğu için transfer olmak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu. Hedefim Avrupa… Ben hep söylemişimdir. İspanya ligi La Liga’yı kendime daha uygun görüyorum. Ancak başka liglerde de oynayabilirim. Buradan Avrupa’ya giderken de Fenerbahçe’nin çıkarları doğrultusunda gideceğim. Başakşehir’e gittiğimde de öyleydi. Onların menfaatlerine göre hareket ettim. İleride Avrupa’ya gidersem Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda giderim” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili soruya cevap veren Kahveci, “Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olacağım. İnşallah sakatlıksız belasız bir sezon geçiririm” diye cevap verdi.