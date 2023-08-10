İrfan Can Kahveci: “Sadece Fenerbahçe’nin şampiyonluğu önemli benim için”

Maribor galibiyeti sonrası açıklamalar yapan İrfan Can Kahveci sarı lacivertli taraftarlara seslendi: 'Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyorum, gerisi teferruat!'

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Maribor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, başarılı performansına rağmen maç içinde kendisine tepki gösterilmesiyle ilgili konuştu.

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2019-20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan Türk oyuncu unvanını ele geçirmesiyle ilgili duygularını paylaştı.

Sözlerine tribünlerden gelen tepkiye cevap vererek başlayan Kahveci, “Geçen sene de böyle bir konuşma yapmıştım. Daha sezonun başındayız. ‘Çubuklu’yu terleten kim olursa olsun, maç içinde maç bitmeden protesto almaması gerekiyor. Sezonun başındayız daha. Hiç merak etmesinler. Ben bana güvenenleri de biliyorum. İsmail hocayla iyi bir hava yakaladık. Sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız inşallah.” dedi.

Son yıllarda Avrupa’da en fazla gol atan Türk oyuncu olmasıyla ilgili konuşan İrfan Can, “Aslında çok önemli değil. Takım kazansın yeter benim için. Artık umrumda da değil istatistik falan. Sadece Fenerbahçe’nin şampiyonluğu önemli benim için.” ifadelerini kullandı.