İrfan Can Kahveci’den Galatasaray’a ‘düğün’ göndermesi!

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ın Hatayspor’a 3-0 yenilmesinin ardından Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci’den olay yaratan bir hamle geldi.

Eski futbolcu ve yeni yorumcu Yalçın Ayhan, Galatasaray’ın maçından sonra Twitter’daki hesabından “Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü…” paylaşımını yaptı.

Ara transferde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında paylaşılamayan isim olan ve sarı lacivertli kulübe imza atan İrfan Can Kahveci’nin bu paylaşımı beğenmesi kısa sürede gündeme oturdu.

Galatasaray’ın Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, “İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla corona virüse verdik” ifadelerini kullanarak İrfan Can Kahveci’nin düğününü işaret etmişti.