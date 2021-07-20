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İrfan Can’a Avrupa’dan talip var

Göztepe'de forma giyen İrfan Can'ı Fransa, Almanya ve İspanya'dan takımların yakın takibe aldıkları öğrenildi.

Güncellenme: 12:48, 20/07/2021
Spor HaberleriFutbol
İrfan Can’a Avrupa’dan talip var

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe’nin genç kaleci İrfan Can Eğribayat, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Daha önce Fransa’dan Nimes ve Metz, İspanya’dan da Real Betis ve Levante ekiplerinin takip ettiği genç oyuncu için Almanya’nın Union Berlin takımının da devrede olduğu iddia edildi.

Berlin ekibinin İrfan Can için Göztepe’ye teklif götürmeye hazırlandığı vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil’in iyi bir teklif gelmesi durumunda 23 yaşındaki kaleciyi Avrupa’ya gönderebileceği kaydedildi. Geçen sezon Adanaspor’dan Göztepe’ye transfer olan İrfan Can Eğribayat kısa sürede kendini kanıtladı. Süper Lig’de Göztepe formasını 35 maçta terleten İrfan, 3150 dakika görev yaparak istikrarlı bir dönem geçirdi.

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