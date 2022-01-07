Işıtan Gün: ‘Fatih Terim’in yerine değil, ona yardımcı’

Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün, Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak adını duyuran Domenec Torrent ile görüşmesinin detayını verdi.

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Youtube’da ‘Spor Gecesi Digital'a konuk olan Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün, gündemdeki konulara değinirken ses getirecek bilgiler de verdi.

Gün, Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak ünlenen 59 yaşındaki İspanyol antrenör Domenec Torrent ile Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek “Terim'in yerine değil Terim'in yardımcısı olması için görüştük” dedi.

RAPORU BEKLEYECEKLER

Geçmiş dönemde Florya'da alt düzey profesyonel olarak çalışan bazı isimlerin menajerler ile dirsek temasında olduğu bilgisinin Başkan Elmas'a geldiğini, bunun araştırıldığını ve gerekli hamlelerin yapılacağını belirten Gün, Beşiktaş'ta olduğu gibi, transferler ile ilgili bağımsız bir denetleme kurulunun raporunu bekleyeceklerini de sözlerine ekledi.