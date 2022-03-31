Işıtan Gün’e Şükrü Hanedar’dan cevap

Galatasaray'ın eski futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar, Işıtan Gün'ün iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

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Galatasaray’da kötü sonuçlar, Fatih Terim’in gönderilmesi, başkan Burak Elmas’ın ibra edilmemesi üzerine alınan seçim kararının ardından sular durulmuyor… Sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas’ın yakın çalışma arkadaşlarından olan Işıtan Gün’ün yaptığı uzun açıklamaya ilk cevap Fatih Terim’in yıllarca sağ kolu olan Şükrü Hanedar’dan geldi.

Hem Galatasaray hem de milli takımda Fatih Terim ile çalışan ve son olarak sarı-kırmızılı takımda A Takım Direktörü görevini üstlenen Şükrü Hanedar’ın yaptığı açıklama:

“Çok değerli Galatasaraylılar,

Bugün, hafta sonu gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul neticesinde Kulübümüzün üyelerinin tasarrufu ile ibra edilmeyen Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’ndan bir kişinin, kişisel günlüğünde Galatasaray değerlerinden bihaber, bulunduğu konumun ağırlığını taşıyamadığını açık, gösteren, dedikodu tandanslı birtakım gerçeklikten uzak iddialarından maalesef ben de haberdar oldum.

Galatasaray’da görev aldığı günden bu yana ismi sadece skandallarla anılan, futbol dünyasındaki ticari ilişkileri ve gelecek kaygıları nedeni ile Galatasaray’a sürekli zarar veren söz konusu şahsın, yalnızca birkaç ay önce teveccüh göstererek kendilerine Galatasaray’a hizmet etme lütfunu sunan insanların önünde kaçtıkları boşluklardan günlüklerindeki boşluklara sığınmasını olduk, doğal karşılıyorum.

Tüm bunların yanında, doğallıkla yorumlayamayacağım bazı gerçekler de elbet var. Ancak Galatasaray’da kulüp terbiyesinin nasıl işlediğini bilen bir Divan Kurulu üyesi olarak, bulundukları konumun ağırlığı altında ezilip, görevden ayrılacakları anda, “gizli ve kişiye özel” belgeleri kamuoyuna servis edenlerin yaratmak istedikleri ortamın bir parçası hâline gelmeyeceğimi söylemek isterim. Ben Şükrü Hanedar, 1982 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdim, 1990 yılında okulumuzdan mezun olup kulübümüzün 8923 numaralı üyesi olma şerefini yaşadım, 2017 yılında Divan Kurulu üyeliğine nail oldum. Galatasaray Spor Kulübü’ndeki görevim boyunca beş Başkan ve Yönetim Kurulu ile beraber alnımın akı ile çalıştım.

Varlıklarıyla Galatasaray’a zarardan başka bir getirileri bulunmayan insanların; şahsımın ve birlikte görev yaptığım insanların itibarına leke sürme çabalarına izin vermeyeceğim. Söz konusu blog yazarını; artık başarısızlığını kabul edip kenara çekilmeye, yaptığı paylaşımda kendi emellerini gerçekleştirmesine izin vermeyen insanların isminin olduğu boşlukları doldurmaya ve elinde bulunduğunu iddia ettiği tüm belgeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetli savcıları ile paylaşmaya davet ediyorum.

Saygılarımla, Şükrü Hanedar”