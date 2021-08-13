İskoçların kâbusu ‘7 numara’: Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray’ın parlayan yıldızı…

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turuna yükselen Galatasaray, St. Johnstone galibiyetiyle lig öncesi moral depolarken Kerem Aktürkoğlu'nun performansı taraftarı heyecanlandırdı. 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol-2 asistle oynadığı St. Johnstone karşılaşmasında sergilediği futbol taraflı, tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

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Galatasaray’ın 2019 yılında 3. Lig ekibi Erzincanspor’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone karşılaşmasındaki futboluyla yıldızını iyice parlattı. Galatasaray’ın büyük umutlar beslediği 22 yaşındaki hücum oyuncusu, St. Johnstone deplasmanında takımını adeta sırtladı ve Avrupa Ligi’nde tur atlamasını sağlayan skoru almasını sağladı.

Türk Telekom Stadı’nda 1-1 biten ilk maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu’na dikkat çeken St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson, “7 numaraları çok iyiydi. Galatasaray çok iyi oyunculara sahip. Çok alan vermemeye çalıştık. İlk 10 dakika şanslıydık, gol bulabileceği pozisyonları vardı” ifadelerini kullanmıştı.

İNCE AYARLI PASLAR, DOĞRU KOŞULAR!

Davidson, ikinci maçta bu endişesinde ne kadar haklı olduğunu gördü. Karşılaşmanın 30. dakikasında Mbaye Diagne’ye ince ayarlı bir ara pas yollayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ın 1-0 öne geçtiği golün yaratıcısı oldu. Maçın 1-1 berabere gittiği ve Galatasaray’ın hücum üretmekte sıkıntı çektiği dakikalarda sahneye çıkan Kerem, Arda Turan’ın şık topuk pasını çok iyi kontrol etti ve topu ağlara göndererek skoru 2-1’e taşıdı. Bu golden sonra dağılan St. Johnstone, adeta Galatasaray’a teslim oldu. Dakikalar 70’i gösterirken Feghouli’nin golünde de asist yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’ın ihtiyacı olan isyanı saha içinde göstererek takımına tur biletini getiren isim oldu.

Kerem'in pasıyla topla buluşan Soso, şık bir çalımın ardından yaptığı vuruşla takımımızın 3. golünü buldu! #SJFCvGS #UEL pic.twitter.com/DXDuhzccF5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 12, 2021

EURO 2020’DE HİÇ SÜRE ALMADI

Geceyi 1 gol-2 asistle tamamlayan 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girmeyi başardı. Bazı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu’nun EURO 2020’de hiç süre almamasına değinirken, bazı taraftarlar ise bu sezon Galatasaray’ın yıldızının Kerem Aktürkoğlu olacağını söyledi.

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