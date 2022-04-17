İsmai Kartal, Arda Güler ve İsak Vural’ı ilk 11’de oynatacak

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçında İsmail Kartal, 15 yaşındaki İsak Vural ve 17 yaşındaki Arda Güler'i ilk 11'de görevlendirecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, 19 Nisan Salı günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı yapacak. Biletleri 50 ile 200 TL arasında satışa sunulan maçın tüm geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Ülker Stadı’nda saat 17.00’de oynanacak maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yedek oyunculara forma verecek. Kartal, Benfica alt yapısında Şubat ayında transfer edilen 15 yaşındaki İsak Vural ve Göztepe maçında attığı golle Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşayan Arda Güler’e ilk 11’de forma verecek.