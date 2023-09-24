İsmail Kartal: 12’ye çıkmış, 15’e çıkmış bakmıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor deplasmanında alınan 1-0'lık zafer sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal 12 maç üst üste kazanmış olmakla ilgilenmediklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 6. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyeti değerlendirdi. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini söyleyen Kartal şu ifadeleri kullandı:

‘İYİ MÜCADELE EDİLDİ’

“Maçtan önce söylediğim gibi, rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Burada da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

‘BAŞAKŞEHİR MAÇINA AZ SÜRE VAR’

İsmail Kartal, galibiyet serisinin 12 maça çıkmasına yönelik gelen sorunun ardından, “Galibiyet 12’ye, 15’e çıkmış, bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına da hazırlanacağız” sözlerini sarf etti.

‘HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORUM’

İsmail Kartal, sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine, “Ben çalıştığım kulüplerde hemen hemen hiç hakem hakkında konuşmadım. Ancak bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre… Benim takımımın, oyuncularımın vermiş olduğu mücadelenin, emeğin bir karşılığı olması lazım. Değil mi? Hepimiz vicdanlı, inançlı insanlarız. Onun için biraz da hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorlarsa onu versinler. Ne varsa onu çalsınlar. Bize göre, ona göre değil. Hakemler herkese aynı olsun. Eşit olsunlar. Benim isyanım oydu. Çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bu konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır” dedi.