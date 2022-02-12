İsmail Kartal: ‘3 gün önce maç yapan takım bugün 120 km koştu’

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’de Giresunspor’u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına rağmen takımının iyi bir futbol sergilediğini söyleyen İsmail Kartal, üç gün önce Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a elendikleri maçtan sonra Giresunspor karşısında oyuncularının 120 km koştuğuna dikkat çekti. Oyunun daha da gelişebileceğini söyleyen Kartal, “Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal’ın maç sonu açıklamaları:

“BAZI YERLERE YAMA YAPARAK”

“Bugüne kadar oynadığımız maçlarda hep söylüyordum. Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenörüm diye. Bazı maçlarda eksiklerimiz olmasına rağmen bu bahanelere sığınmadan elimdeki oyuncuların en iyisini kullanmaya çalışıyorum. Bazı yerlere yama yaparak Fenerbahçe’ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. Bütün gayretim iyi mücadele eden, Fenerbahçe’ye yakışan bir oyun ortaya koymak isteyen takım görüntüsü vermek.”

“BU TAKIM BUGÜN 120 KM KOŞTU!”

“Elimdeki istatistiklere bakıyorum. İlk defa lehimize sonuçlandı skor. Üç gün önce çok tempolu bir kupa maçında, hak etmediğimiz bir kupaya veda ediş oldu. Bu takım bugün 120 km koştu. Rakip takım teknik direktörü Hakan (Keleş) hoca da ‘Bugün Fenerbahçe iyi oynadı’ dedi. Bazı oyuncuların katılımı bize galibiyeti getirdi. Biraz daha pas trafiğini ve son vuruşları doğru yapabilseydik farklı kazanabilirdik. Oyuncularım bugün buraya karakter koydu. Hafta içi çok iyi çalıştık. Her ne kadar taraftarlarımızı üzdüğümüzü farkındayız, galibiyeti onlara armağan ediyoruz.”

“BİRAZ SABIR LAZIM”

“Bugünkü oyuna ilave etmemiz gereken bölümler var. Bazı mevkilerde kadroda olmayan, sakat olan oyuncular var. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olacak değil. Biraz sabır lazım. Çok çalışıyoruz. Zaman içerisinde bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

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