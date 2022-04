İsmail Kartal: Barışın yanındayım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İnşallah bu savaş bir an önce son bulur, insanlar mutlu olur. Fenerbahçe teknik direktörü olarak barışın yanındayım” dedi.

Fenerbahçe, ‘Barış İçin Futbol' sloganıyla Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk takımını ağırladı. Genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadro ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Dostluk maçıydı. Başkanımızla konuştuğumuzda, bütün dünyaya Fenerbahçe futbol kulübü olarak yardım amaçlı olan maçta, camia olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini söyledi. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Dostça, centilmence bir maç oldu. Az süre bulan oyuncularımıza şans verdik. Genç oyuncularımıza şans verdik. Onların durumlarını değerlendirdik. Bundan sonraki kalan maçlarla ilgili fiziksel ve mental anlamdaki pozisyonlarını, performanslarını görerek değerlendirmek bizim için güzel oldu. Sonuçta 1-0 kazandık oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“İnşallah savaş bir an önce son bulur”

Ukrayna’da yaşanan savaşın bir an önce bitmesini dileyen Kartal, “Shakhtar'a da bundan sonraki futbol hayatlarında kulübün kariyer ve gelecek planlaması anlamında inşallah her şey onların gönlüne göre olur. Bir an önce bir barış sağlanır, dünya barış içinde olsun. Herkes dostluk içerisinde birbirine saygı duyarak, tüm kültürler ve insanlık yaşamlarını sürdürsün dileklerinde bulunuyorum. Bu savaş bir an önce durur ve herkes ailesiyle, dostlarıyla olur. Sporunu yapan sporunu, çalışacak olan çalışıp, fabrikasını açıp işçilerini çalıştıracak insanlar da kendi üretimlerini sağlayabilmek için her şey normale döner. Bir istikrara kavuşur. Fenerbahçe teknik direktörü olarak barışın yanındayım. İnşallah bu savaş bir an önce son bulur, insanlar mutlu olur” ifadelerini kullandı.

“26 tane oyuncuyu A takıma aldık”

Karşılaşmada genç oyuncuların performansı hakkında da konuşan Kartal, “Hazırlık maçları ile kendilerini hazır tutmaya çalışıyorlar. Çok fazla bir ölçü değil, ama maç maçtır. Bugün Burak Kapacak'ın performansı gayet güzeldi. Hazırlık maçı da olsa diğer oyuncularımın da performansı iyiydi. Maçın ciddiyetinin farkındalardı. En iyi şekilde ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Son dönemlerde biz Fenerbahçe Kulübü olarak altyapıya önem veriyoruz. İsak daha 15 yaşında, önlerinde zaman var. Her şey birden bire olmuyor, olmaması gerekir. Daha öğrenecekleri, geliştirecekleri, kat edecekleri çok mesafe var. Göreve geldiğimizden beri 26 tane oyuncuyu A takıma aldık. Sürekli abileriyle beraber dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkartıyoruz. Nasıl A takıma monte edebiliriz diye çalışma içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.