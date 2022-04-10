İsmail Kartal: Başkanımız, taraftarlarımız artık bize güveniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ı sahasında 2-0 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, yayıncı kuruluşa konuştu.

Son 8 maçta 22 puan toplayan Fenerbahçe ligde 2. sıraya yükseldi. Zaferi sonrasında İsmail Kartal’ın sözleri şöyle;

“Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın önemini ve anlamını anlattım. ‘Kendi işimizi yapalım’ dedim ve sahada bunu yaptık. Rakip kim olursa olsun, kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Oyunda da sakin kaldık ve beklemesini bildik. Zaman zaman iyi baskı yaptık.”

“Galatasaray’ı çok iyi analiz ettik. Planlarımız tuttu. Çok fazla pozisyon vermedik. Onlar hızlı hücum yapacaklardı, böyle de oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel’e de önlem aldık.”

“Büyük Fenerbahçe taraftarına bu galibiyet armağan olsun. Bu takıma güvensinler, onları mahcup etmeyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularıma teşekkür ederim.”

“Daha erken gelseydiniz, daha farklı mı olurdu?” sorusuna İsmail Kartal, “Benden önce, benden sonra, kimseyle yarışmak gibi bir düşüncem yok. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız artık bize güveniyor. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımızla bütünlük sağladık” şeklinde cevap verdi.

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