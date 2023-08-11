İsmail Kartal: Bizim ana felsefemiz 4-3-3

Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Maribor maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın stratejik hamlesi neydi? Kartal, oyun içi taktikleri ve transfer gelişmelerini açıkladı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, oyun içinde yaptıkları hamleyle kontrolü ele geçirip, sonuca gittiklerini söyledi.

Ülker Stadyumu’nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, zorlu bir 90 dakika olduğunu belirtti.

Rakibin daha önceki karşılaşmalarını izlediklerini ve çok koşan bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren Kartal, mücadelenin ilk 15-20 dakikalık bölümünde istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarının altını çizdi.

“FARKLI KAZANABİLİRDİK”

Takım olarak mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

“Bugün oyun içinde yaptığımız bir hamleyle kontrolü ele geçirdik. İlk yarıda golü bulabilirdik ama ikinci yarıda oyunu çözmemizle birlikte oyun kurduk. İkinci yarıda Szymanski’yi oyuna aldık, Tadic’i kenara çektik. Daha etkili olduk ve goller geldi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibimiz çok organize bir takım. Karşılamaları ve pozisyon anlamında bizi iyi beklediler. Bu blokları açmakta zorlandık ama oyun içindeki hamlelerde kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

“HER OYUNCU KIYMETLİDİR”

Maç içinde zaman zaman tribünlerden tepkilerin geldiğini de hatırlatan Kartal, “Bugün tribünlerden bazı oyuncularımıza negatif tezahüratlar oldu. Bizim bu sezon bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlara sesleniyorum, her oyuncu kıymetlidir, bütün oyuncuları kucaklayın, onlar sizi mahcup etmeyecek. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her şey hallolur. Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

“ANA FELSEFEMİZ 4-3-3″​​​​​​​

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar’ın kendisini için “Bugün Fenerbahçe’nin antrenörü de çok iyi performans gösterdi.” sözleri hatırlatılan Kartal, rakip takım hocasına teşekkür etti.

Oyuna giren bazı isimlerden beklenen katkıyı aldıklarını ancak bazı oyuncuların vasat kaldığını söyleyen Kartal, takımın oyun sistemi hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi:

“Her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Biz 4-3-3 oynuyoruz ama bazen top rakipteyken 4-2-3-1’e, 4-1-4-1’e dönebiliyoruz. Bir de oyuncuların form durumu önemli. Buna göre plan yapıyoruz. Ama bizim ana felsefemiz 4-3-3.”

3-1 kazanmalarına karşın tura garanti gözüyle bakamayacaklarının da altını çizen Kartal, deplasmandaki mücadelede, ilk maç 0-0 bitmiş gibi oynayacaklarını dile getirdi.

Orta sahadaki isimlerden İsmail Yüksek’in iyi bir performans gösterdiğini ve bu sezon 3 kulvarda her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Kartal, transfer konusunda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kartal, son olarak transferi gündemde olan isimlerden Fred’le ilgili olarak herhangi bir gelişme olmadığını, transfer konusunda imzalar atılmadan konuşmasının doğru olmadığını sözlerine ekledi. (AA)

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