İsmail Kartal, Cengiz Ünder’in sakatlığını açıkladı! ‘Ben böyle bir şey görmedim’

İsmail Kartal, Cengiz Ünder'in sakatlığını açıkladı... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Nordsjaelland maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda yarın Danimarka’nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, maçı kazanarak avantajlı bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kartal, Samandıra’daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında, taraftarların enerjisinin maçı kazanmalarına yardımcı olacağına inandığını belirtti. “Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz, hazırlıklarımız devam ediyor. Kendi evimizde kazanıp avantajlı skor elde etmek istiyoruz. Bunu taraftarlarımızın vereceği enerjiyle yapacağımızı düşünüyorum” dedi

‘İSMAİL VE BARTUĞ’A İHTİYACIMIZ OLACAK’

Kartal, 6 numara pozisyonunda 4 oyuncuya sahip olduklarını söyleyerek, “Crespo, Zajc, İsmail ve Bartuğ. Duruma, pozisyona, rakibe ve sağlık durumlarına göre bunları biz değerlendirebiliriz. İsmail’in cezası dolayısıyla orada Zajc’a şans verdik. Yarın belki Crespo belki Zajc oynar. Ligde Türk oldukları için İsmail ve Bartuğ’a ihtiyacımız olacak. Bizim takımımızda tüm oyuncular değerli. Her oyuncumuzun değerli olduğunu, neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

‘CENGİZ EN AZ 2 HAFTA YOK’

Cengiz’in sakatlığının kendisini şaşırttığını söyleyen Kartal, “Hayatım boyunca görmediğim bir sakatlık pozisyonu oldu. En az 2 hafta, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor’un sakatlığı geçti gibi hafiften düz koşulara başladı. 2-3 haftaya kadar takıma dönebileceğini düşünüyorum. Zayıf rakip diye bir şey yok. Yarın oynayacağımız takım 12 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik almış ve tek mağlubiyeti var. Avrupa’da şu ana kadar hiç gol yemeyen bir takım. 9 yıldır aynı antrenörle çalışıyorlar. Kolay bir rakip değil, bunun bilincindeyiz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İsmail Kartal, yarınki mücadelede bazı oyuncularını dinlendireceğini ifade etti. “Oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynuyor. Yarın bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Her oyuncumuza güveniyoruz, her oyuncumuz çok değerli” dedi.

‘ROTASYONA GİDECEĞİZ’

İsmail Kartal, yarınki mücadelede bazı oyuncularını dinlendireceğini ifade etti. Futbolcularının hem lig hem Avrupa hem de milli takımlarda forma giydiğini hatırlatan Kartal, “Oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynuyor. Yarın bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Her oyuncumuza güveniyoruz, her oyuncumuz çok değerli. Biz 10’da 10 da yapsak şampiyon da olsak herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan sonra neleri yapacağımızı iyi biliyorum. Türkiye Ligi’ni iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarıdan ne söylendiğine çok fazla itibar etmiyorum. Çok fazla dışarıdaki söylemleri dikkate almıyorum. Sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah mutlu sona ulaşırız.” şeklinde görüş belirtti.

Futbolcuların performansında maçların genelini dikkate aldığını aktaran Kartal, Tadic’in oyunundan memnun olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

BECAO: YÜKSEK ÖZGÜVENLE BAŞLAYACAĞIZ



Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, tüm resmi maçları kazanmış olmanın öz güveniyle sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

İyi bir dönemden geçtiklerini vurgulayan 27 yaşındaki stoper, “Üst üste 10 maç kazandık. Grup maçlarına yüksek öz güvenle başlayacağız. Bu iyi bir durum. Yarın kolay bir maç oynamayacağız. Rakiplerimiz artık bize karşı kazanmak için daha istekli. Takım arkadaşlarım oldukça kaliteli futbolcular. Şu ana kadar Djiku ve Serdar ile oynadık. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Aramızdaki uyumdan Fenerbahçe’nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Amacımız takımımıza yardım etmek.” diye konuştu.

Becao, Antalyaspor maçında sol stoper oynatılmasına ilişkin yapılan eleştirilere yönelik bir soru üzerine ise “Udinese’de 5 yıl sağ stoper oynamıştım. Sol tarafta ise Brezilya’da oynamıştım. Hangi tarafta oynadığımın benim için önemi yok. Ben takımın bir parçasıyım. Hocamız nerede ihtiyaç duyarsa orada oynarım. Bana nerede daha iyi hissettiğimi soracak olursanız ben sağ tarafta daha iyi hissediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.