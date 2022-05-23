İsmail Kartal, Fenerbahçe’yi zirvede bırakıyor

Sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe'den ayrılacak teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerdeki kariyerinde 52 maçta 2.21 puan ortalaması yakalayıp en iyi yerli hoca olmayı bildi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Teknik Direktör Jorge Jesus'la bir artı bir yıllık kontratta anlaşan ve Portekizli çalıştırıcıyı imza için İstanbul'a davet eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi ise sona erdi. Vitor Pereira'nın ardından geçici olarak göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı 18 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 41 puan topladı. Kartal, Fenerbahçe'nin başında en az 15 Süper Lig maçına çıkan yerli teknik direktörler arasında ise en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu.

Toplam 52 maçta 34 galibiyet ve 13 beraberlikle 2.21 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal'ı, 2.16 ile Mustafa Denizli, 2.08 ile Aykut Kocaman takip etti. Takımın raporunu hazırlayan Kartal, yönetimin vereceği kararı bekliyor.

İSİM – MAÇ – PUAN ORT.