İsmail Kartal: İçim ne ise dışım da odur! Rol yapamam, yalan konuşamam

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ''Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur, bilemeyiz. Futbol bu'' dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Hafta içerisindeki yaptığı idmanlarda oyuncularına Göztepe’yi ciddiye almaları konusunda uyardıklarını belirten Kartal, ”Galatasaray derbisinden sonra rehavet olabileceğini tahmin ediyordum. Haftanın ilk antrenmanında oyuncularımı uyardım. Göztepe takımının yerinin bu olmadığını söyledik. Buna rağmen oyunun başında karşılaşmaya coşkulu başladık. Golü de bulduk. İstemediğimiz bir sakatlık oldu ve mevkisel değişiklikler oldu. İlk yarının son 15 dakikasında durgunluk oldu ve tempomuz düştü. İlk yarının son bölümünde de rakibimizin yüzde 100 gol pozisyonları vardı. İkinci yarı toplantı yaptık, ne yapmamız gerektiğini anlattık. Topu aldık ve baskı kurduk. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Bazı oyuncularda yorgunluk belirtisi vardı ve takımın enerjisini yükselttik. Ardından ikinci golü bulduk ve daha fazla da atabilirdik. Taraftarımıza desteği için teşekkür ediyorum, bu galibiyeti onlara armağan ediyorum” diye konuştu.

‘OYUNCULAR, SİSTEMİMİZİ KABUL ETTİLER VE KEYİF ALMAYA BAŞLADILAR’

Kendisinin gelişiyle birlikte yaptıkları sistem değişikliğinin iyi sonuçlar getirmeye başladığını aktaran Kartal, ”İçim ne ise dışım da odur. Rol yapamam, yalan konuşamam. Antrenmanlarımın seviyesi ve temposu, yüksektir. Bunu kabullendiler. Bir sistemden diğerine geçmek ve oyuncuları inandırmak kolay değildir. Biraz zaman aldı. Zaman içerisinde oyuncularımdan elektrik aldık. Onlar da bu sistemi kabullendiler ve keyfini almaya başladılar. Puanlar da gelince takımın öz güveni ve coşkusu arttı. Taraftarlar da desteğiyle bu günlere geldik” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARLARIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZDIR’

Fenerbahçe taraftarlarının özellikle maçın son bölümlerinde kendisine yaptığı tezahüratların hatırlatılması üzerine ise tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

”Taraftarımızın teveccühünden dolayı onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlar varsa biz varız. Onları mutlu etmek ve başarılı olmak için buradayız. Bu oyunu daha da geliştirmeli ve onları daha fazla mutlu etmeliyiz.”

‘MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜP ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ’

Lider Trabzonspor ile puan farkının 11’e düşmesinin ardından şampiyonluk şanslarıyla ilgili gelen bir soruya ise İsmail Kartal, ”Bizim hedefimiz maç maç düşünmek. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur, bilemeyiz. Futbol bu. Maç maç düşünüp önümüze bakıyoruz” şeklinde cevap verdi.

‘İLK YARIDAKİ DEĞİŞİKLİK TEMPOMUZU DÜŞÜRDÜ’

Pelkas’ın ilk yarıda sakatlanmasının ardından Szalai’nin oyuna girmesiyle ilk yarının kalan bölümünde tempolarının düştüğünü söyleyen Kartal, Szalai hep sol bek oynamıştı, sakatlıklardan ve hastalıklardan dolayı. Gayet de iyi maçlar çıkarmıştı. Novak tam hazır olmadığı için Ferdiyi ön tarafta denedik. Onu da ön tarafta görmek istiyorduk. Değişiklik tempomuzu düşürdü, tutmadı diyemeyiz. Futbol, bir satranç gibi. Oyuncularımı 3 ayda iyi tanıdığımız düşünüyorum. Szalai de oyuna ikinci yarı ısındı. 3 değişiklik yaptık ve Enneri sol kanata alıp Ferdiyi eski bölgesine aldık” ifadelerini kullandı.

‘PENALTIYI ARDA KULLANACAK DİYE HABER GÖNDERDİM’

Genç oyuncu Arda Güler’in zamanla daha iyi olacağını aktaran Kartal, ”Arda bizim oyuncumuz. Crespo ile penaltı Arda kullanacak diye haber gönderdim. Bu gol onun daha rahat hissetmesini sağlayacaktı, bunu yaptı. Bizi mahcup etmedi. Oynaya oynaya gelişecek. Bir gün, göreceksiniz ki ilk 11’deki yerini alacak. Önünde çok uzun bir yol var” diyerek sözlerini noktaladı.