İsmail Kartal: Keşke erken gelebilseydim
Fenerbahçe'de kısa sürede takımın performansını yukarıya çeken teknik direktör İsmail Kartal, “9 maçta sadece 1 yenilgi aldık. Daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi” dedi.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal etkisi dikkat çekiyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren takım olgusu ve özgüvenin yükselmesi üzerine mesajlar veren Kartal, 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan topladı. Maç başına 2 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik adam, 17 maçta 1.65 puan ortalamasıyla ayrılan Vitor Pereira'yı geride bıraktı.
‘YENİLGİYİ HAK ETMEDİK’
Kartal, “Göreve daha erken gelseydim daha farklı olabilirdi. Sonuç ortada 9 maçta sadece 1 yenilgi aldık, berabere kaldığımız 3 maçta üstün olan taraf bizdik. Başakşehir maçında da yenilgiyi hak etmedik” dedi.