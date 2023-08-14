İsmail Kartal: Kırmızı kart sonrası konsantrasyon kaybı yaşadık

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maçın ardından İsmail Kartal, oyun konsantrasyonu kayıplarını ve yoğun fikstürü ele aldı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK’yı 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maça iyi başladıklarını ancak konuk ekibin kırmızı kart görmesinden sonra oyun konsantrasyonundan koptuklarını itiraf eden İsmail Kartal, yedikleri basit golden sonra oyun planlarını uygulayamadıklarını dile getirdi.

Yoğun bir fikstüre sahip olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, takıma geç katılan oyuncuları fiziksel olarak geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

İsmail Kartal’ın maç sonu açıklamaları, şu şekilde:

“Aslında iyi hazırlanmıştık. Erken gelen gollerle, taraftarlarımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra, hep korktuğum budur futbolda. Nasıl olsa var ya. Nasıl olsa rakip 10 kişi. Derken oyun konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir de gol yedik. O golden sonra takım oynayacağımız futbolu çok fazla ortaya koyamadı.”

“PANİK YAPTIK”

“Normalde pas yapan, daha sabırlı bir oyun anlayışımız varken, panik yaparak istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıkartamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı futbol oynamak zordur. Bu akşam da onlardan bir tanesi oldu. Penaltı gol olsa, kaçırdığımız goller var belki bu akşam bunları konuşmayacaktık.”

“BU BİZE DERS OLDU”

“İstediğimiz bir oyun ortaya koyamadık ama 3 puan alarak en azından kendi evimizden ayrılıyoruz. Bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye liginin ne kadar sert ve tehlikeli bir lig olduğunu hep beraber görmüş olduk. Biz de bu referansı en iyi şekilde değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.”

“YOĞUN TRAFİĞİN İÇİNDEYİZ”

“Bu maç geride kaldı. Hafta içi yarından itibaren elimizdeki oyuncularla Maribor maçına konsantre olup turu geçmek için iyi mücadele edip kazanarak turu geçmek istiyoruz. Daha sonra Samsun deplasmanı var. Yoğun bir trafiğin içerisindeyiz. Aramıza geç gelen oyuncular var. Fizik olarak takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz.”

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