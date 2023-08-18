İsmail Kartal Maribor maçını ve Twente eşleşmesini değerlendirdi

Konferans Ligi'nde play-off'a yükselen Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor galibiyetini ve takımın geleceğini değerlendirdi. 'Takımda saygın bir rekabet var' diyen Kartal, Twente eşleşmesine dair de konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor’u 3-0 yenerek Konferans Ligi’nde play-off’a yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke puanına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söyleyen İsmail Kartal, oyuncularının performansından çok memnun kaldığını dile getirdi. Takım içerisindeki rekabetin olumlu yansımalar yarattığının altını çizen İsmail Kartal, play-off’ta Twente ile eşleşmelerine dair de önemli ifadeler kullandı:

“Bugünkü maça iyi hazırlanmıştık. İlk maçtan da rakibi tanıdığımız için doğru analizler yaptık. taktik disipline bağlı oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum verdikleri mücadeleden dolayı.”

“SAYGIN BİR REKABET VAR”

“Yerli ve yabancı bütün oyuncularımda gelişim var. Jayden da, Luan Peres de iyi oynadı. Szymanski de üstüne koymaya başladı. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her oyuncumuzun sahada neler verebileceğini görüyoruz. Takım içerisinde saygın bir rekabet var. Bu da takımın kalitesini yükseltiyor.”

“İŞİMİZ BU ZATEN”

“Son bölümde Bartuğ’yu ve Umut Nayir’i oyuna aldık. Oynatmak için fırsat kolluyordum. Hem yerli hem de yabancı oyuncuların tatlı bir rekabet içinde olmaları performanslarını yükseltiyor. Oyuncularımızla iyi bir iletişimimiz var. İşimiz bu zaten. Bu akşam Samet’in sakatlığı var. Ferdi’nin ufak bir problemi var. Samsun maçına kadar bu oyuncuları toparlayıp en iyi şekilde o maça hazırlanmak istiyoruz.”

“TWENTE TARİHİ OLAN BİR KULÜP”

“İyi bir takıma karşı oynayacağız. Twente tarihi olan bir kulüp. Hollanda dünya futbolunda yeri olan bir ülke. Futbol altyapısı olan takımları var. En iyi şekilde dersimize çalışarak hem Fenerbahçe’mize hem de ülkemize katacağımız puanlarla elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Milli takımdan geç dönenler var, hala aramıza katılan oyuncular var. Bunların hepsini ayrı ayrı planlamak da önemli. Taraftarları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

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