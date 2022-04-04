İsmail Kartal: O günün acısını çekiyoruz

2015 yılında yapılan silahlı saldırıda takımın başında olan İsmail Kartal, ''Bu F.Bahçe’nin değil Türkiye’nin davasıdır. Şampiyonluk bizim elimizden alınıp başka bir ele mi verildi? O gün yapılanların acısını hâlâ Fenerbahçe çekiyor” dedi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüşü yapılan silahlı saldırının üzerinden tam 7 yıl geçti, ancak bu hain saldırının failleri halen yakalanmadı, bu büyük olay faili meçhul olarak karanlıkta kaldı. Sarı lacivertli camia da devletten bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılarak, Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık gölgenin aydınlatılmasını istiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası da saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlı olduğu vurgulandı.

İSMAİL KARTAL: OLAY HALEN AYDINLANMADI, BU KİMDİR, NELERDİR, KİMLERDİR, BİLMİYORUZ

2015 yılında yapılan silahlı saldırıda takımın başında olan teknik direktör İsmail Kartal, “Trabzon il sınırlarındaydık, yanlış hatırlamıyorsam. Hafifte bir yağış vardı. Birden bir kurşunlanma olayı oldu. Şoförün yanında doktor vardı. Bizim koruma şoför devrilmesin diye zor tuttu, benim gözümün önünde. “Frene bas, frene bas” diye bağırıldı, herkes zaten bağırıyor, çağırıyor, bir infial oldu otobüsün içinde… Bir panik oldu. Ne olduğunu anlamadık zaten, havada yağışlı, otobüs böyle 100-150 metre yolda yalpalaya yalpalaya biz zor durduk” ifadelerini kullandı.

“O GÜN FENERBAHÇE'YE YAPILANLARIN ACISINI FENERBAHÇE HALE ÇEKMEKTEDİR”

Başarılı teknik direktör, “Sadece kurşunlamayla değil, bize yapılan bu saldırılarla ve saha içinde yapılan haksızlıklarla da biz acaba şampiyonluğu mu kaybettik? Şampiyonluk bizim elimizden alınıp başka bir ele mi verildi? Tüm Fenerbahçeliler buna çok dikkat etsin… Ben unutmadım, unutturmayacağım da… Bir Fenerbahçeli olarak o sezon hiçbir zaman benim yaşadıklarım gözümün önünden gitmiyor, gitmeyecektir de. Dilimin döndüğünce, yaşadığım sürece, bunu anlatacağım, anlatmaya da devam edeceğim. Onun için bizim orada hakkımız yenmiştir. O gün Fenerbahçe'ye yapılanların acısını Fenerbahçe hala çekmektedir” diye konuştu.

EROL BİLECİK: BU TÜRKİYE'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN DAVASI 7 YIL GEÇTİ FAİLLER HALEN BULUNAMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, devletten beklentilerinin bu katliam girişiminin arkasındakileri ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, “Fenerbahçe Futbol Takımı’nın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 7 yıl geçti. Bu hain saldırının failleri hala bulunamadı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır. Fenerbahçe'nin yaşadığı tanımlanamayacak boyuttaki travma ve manevi yıkıntı ancak bu şekilde bir nebze de olsa kapanır” dedi.

AYDINLATILMAYAN GÜN

“Aydınlanmayan Gün” diyoruz biz bugüne ki olayın vehametini taraflı tarafsız aklıselim herkes daha da net anlayıp görebilsin” diyen Erol Bilecik, “Sadece şans eseri ölümden kurtulan 39 can. Ya tam tersi olsaydı? Öyle bir durumda ülkemizin yaşayacağı korkunç olayı düşünebiliyor musunuz? Toplumumuzun yaşayacaklarını? Dünya gündemindeki yansımasını?, Tarihe yazılacakları? Öyle bir durumda yaşanacakların hesabını kim nasıl verebilirdi? Bugün ilgili herkesten bu soruları sorup yanıtlarını düşünmelerini bekliyoruz! Zaten o zaman bu konuyu sonuca bağlamak için değil 7 yılın bir günün bile geç olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bugün bu olay yaşanmadı diye buna yeltenenlerin cezasız kalması kabul edilemez. En ağır cezayı almaları toplumun vicdanı için olmazsa olmazdır. Aklıselim her bir kişinin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin de talebi budur” dedi.

GEÇ KALAN ADALET ADALETSİZLİKTİR

“Geç kalan adalet adaletsizliktir” diyen Erol Bilecik, “Hele bu milyonları, bir toplumun tümünü ilgilendiren bir konu ise orada bir gün dahi vicdanları yaralar, kabul edilemez. Yüce Türk adaletine güveniyoruz. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak artık bu konunun sonuçlanmasını, faillerin bulunmasını ve gereken cezaları almalarını istiyoruz, bekliyoruz. Bu konunun unutulmaması adına gereken tüm adamları atmaya devam edeceğiz” dedi.