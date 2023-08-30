İsmail Kartal: Ülke puanına katkı için mücadele edeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İyi mücadele edip kendimize yakışan bir futbolla buradan kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz" dedi.

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İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde ile UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente’yle karşılaşacakları De Grolsch Veste Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan İsmail Kartal, şunları kaydetti:

“İlk maçta 5-1 kazanıp avantajlı bir skor elde ettik. Ama Twente’nin maçın ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük, bunun bilincindeyiz, biz de 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Hem ülke puanına katkı vermek için de mücadele edeceğiz. Her ne kadar ilk maçı farklı kazanmış olsak da rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Çok iyi koşan, oyun içinde sürekli taktiksel anlamda opsiyonları olan bir takım. Bunları da yaptığımız analizlerle tespit ettik. İyi mücadele edip kendimize yakışan bir futbolla buradan kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz.”

‘SAKAT OLANLARI LİSTEYE YAZAMADIK’

Sakatlıklara da değinen Kartal, “Elimizde bazı mevkilerde olması gereken bazı oyuncularımız sakat. Sakat olanları listeye yazamadık. Bu elimizi tabii biraz zayıflatıyor ama yine de şu anda kadroda bulunan sağlıklı oyuncularla ilk maçta yaptığımız gibi yarın da en iyi şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Hollanda ekibinin çalıştırıcısı Oosting’in maç öncesi “Her şey henüz bitmedi.” şeklindeki konuşması hatırlatılan Kartal, “Tabii ki rakip takımın hocasının ‘her şey bitmedi’ demesini, kendisinin ve takımının motivasyonunu yükseltebilmesi için doğal karşılıyorum. Twente gerçekten iyi futbol oynamaya çalışan iyi bir takım, koşan genç bir takım. İlk maçı farklı kaybetmiş olmalarına rağmen burada kazanarak telafi etmeye çalışacaklardır. Biz de bunun bilincindeyiz. Biz de yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık.” ifadelerini kullandı.

Oosterwolde: “Benim için özel bir maç olacak”

Fenerbahçe’nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde ise şunları aktardı: “Benim için özel bir maç olacak. Kariyerim burada başlamıştı. İlk maçı 5-1 kazanmamıza rağmen önemli bir rövanş olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. Bazı hatalarımız vardı, onları düzelttik. Türkiye'ye ilk geldiğimde kültüre alışmak durumunda kalmıştım. Ufak sakatlıklar da yaşadım. Zor bir başlangıç oldu. Bu sezon gerçekten iyi hazırlandım. Hocamın da güveniyle birlikte iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bunu aynı şekilde devam ettirmeyi umut ediyorum.”

“İlk maçı 5-1 kazanmanıza rağmen turu kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?” sorusuna ise Oosterwolde, “Kendimize güveniyoruz. Bütün maçlarımızı kazandık. Karşılaşmayı kazanacağımızı düşünüyorum. Bir tehlike olmadığını söyleyebilirim.” şeklinde cevap verdi.

Öte yandan sarı-lacivertliler son antrenmanı maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirdiler. Antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle antrenman öncesi Türk bayrağı açtılar. (AA)