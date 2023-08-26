İsmail Kartal yüksekten uçuyor

İsmail Kartal, kendisine burun kıvıranlara cevabı sahada veriyor. Fenerbahçe’deki üçüncü dönemine fırtına gibi başlayan tecrübeli çalıştırıcı sıfırdan kurulan takımı kısa sürede kolej havasına soktu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’deki 3. dönemine başlarken kafalarda soru işaretleri barındıran teknik direktör İsmail Kartal, tüm bu önyargıları kısa sürede yıkıp attı.

Sarı-lacivertlileri çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, bu alanda zirvede yer almasına rağmen kendisine şüpheyle yaklaşanları takımının sahadaki futboluyla mahcup etti. İlk kez takım devralmayan tecrübeli çalıştırıcı, istediği transferleri yaptırdı, kurduğu doğru ve uyumlu kadro ile kafasındaki hücum futbolunu kısa sürede sahaya yansıttı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon oynadığı 7 resmi maçın (5 Konferans Ligi-2 Süper Lig) tamamını kazanan Fenerbahçe, 24 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Avrupa kupalarında oynadığı son 6 maçı kazanarak kulüp tarihinin en uzun serisini de yakalayan İsmail Kartal, özellikle defanstaki önemli eksiklere rağmen son Twente maçındaki hamleleriyle alkış topladı. Takım ruhunu yeniden kazandıran İsmail Kartal, Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can gibi gözden düşen oyuncuları ayağa kaldırdı, Szymanski, Tadic ve Dzeko'dan da maksimum verim almayı başardı.