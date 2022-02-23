İsmail Kartal’dan Arda Güler ve İrfan Can Kahveci açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag ile oynayacakları Konferans Ligi rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

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UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, Teknik Direktör İsmail Kartal basın toplantısında konuştu.

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, deplasmandaki rövanş maçında tur bileti arayacak. Tur şansını değerlendiren ve sahaya çıkaracağı ilk 11 konusunda konuşan İsmail Kartal, Arda Güler’in sahada olup olmayacağına da değindi. Öte yandan sakatlığı atlatan İrfan Can Kahveci ve Kim Min Jae’nin son durumuna ilişkin bilgiler veren Kartal, “Oyuncularıma güveniyorum. İyi mücadele ederek, turu geçebilmemiz adına iyi sonuç alabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

İsmail Kartal’ın açıklamaları:

“BÖYLE BİR MAĞLUBİYETİ BEKLEMİYORDUK”

“İlk maç kendi evimizde 3-2 kaybettik. Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Kendi evimizde böyle bir mağlubiyeti beklemiyorduk. Ancak bir gerçek var; Slavia Prag takımını çok izledik. Ekibimle beraber saha içi organizasyonlarını çok iyi analiz ettik fakat çok koşan, birlikte mücadele eden, sahanın her bölgesinde rakibe baskı yapan bir takım. Bununla beraber böyle bir takımla kendi evimizde onlara karşı ne yapabiliriz diye üçüncü bölgede ve ikinci bölgedeki geçişlerimize taktik olarak iyi hazırlanmıştık fakat 1-0 geriye düştük. Sonra 1-1'i bulduk, tam oyunu dengeledik, lehimize çevirmişken 2 dakika içinde beklemediğimiz goller yedik. Oyunun son bölümüne doğru tekrar birkaç pozisyona girip 1 gol yapabildik ve 3-2 kaybettik.

“RAKİBE GÖRE PLANLARIMIZ VAR”

“Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Gol averajının ortadan kalktığı turnuvada buraya Fenerbahçe olarak taraftarlarımıza kendimizi affettirmek için iyi mücadele ederek turu nasıl geçebiliriz diye planlarımız var. Rakibe göre planlarımız var. Yarın ümit ediyorum Fenerbahçe'ye yakışır oyun ve mücadeleyle turu geçen taraf biz oluruz.”

“ARDA GÜLER BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

“Fenerbahçemizin altyapısından yetişen tüm değerli oyuncular gibi Arda da bizim için çok değerlidir. Önü açık. Hem Fenerbahçemiz için hem Türk futbolu için geleceği olan bir oyuncumuz. Bu oyuncuları yeni kazanmışken çabuk kaybetmek istemiyoruz. Arda ve Arda gibi oyuncularımızın oynayacağı maçlar var, sonradan gireceği maçlar var. Onu da korumak istiyorum. Tabii ki Arda'yı oynatacağız, oynayacağı maçlar olacak. Eksikleri var. Daha kuvvetlenmesi, tecrübe kazanması gerekiyor. Artık bir referansı var. Bu referansıyla beraber artık A Takım oyuncusudur ama her zaman değil. Onu koruyarak, güçlendirerek, hem oyun kalitesi olarak hem fizik olarak daha iyi olması için onu oynatabileceğimiz maçlara yönlendirerek orada oynatmak istiyorum.”

“İRFAN CAN İLE KONUŞTUK”

“İrfan Can Kahveci'nin sakatlığından sonra kendisiyle konuştuk. Tabii kendisi hala %100 hazır değil ama en azından oyunun bir bölümünde bize katkı sağlayabileceğini söyledi. Kendisi burada bir fedakarlık yapmıştır. Biz de kendisini kadroya aldık hem ona moral olsun hem de ihtiyaç halinde İrfan'ı da duruma göre kullanabileceğimizi ifade ettik. Hücum hattında 3 oyuncumuzun sağlıklı ve sağlam olması şu an bizim için önemli ve değerli. Bu oyuncularımızın ne kadar takıma katkı sağlayacaklarını, nerede, ne zaman, ne verebileceklerini ben çok iyi biliyorum. Ligde birilerini dinlendiriyoruz, Avrupa Kupası'nda diğer oyuncuları oynatıyoruz. Bizim işimiz bu. Ön tarafta biraz daha elimiz güçlü. Yarın elimdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirip sahada turu geçebilmemiz için kendimize göre saha içi organizasyonlarımız olacak.”

“KİM MİN JAE İLE GÖRÜŞECEĞİM”

“Kim Min-Jae sakatlandı ve 5-6 gündür takımdan uzak. İlk defa bugün bizimle antrenmana çıkacak. Bugünkü antrenmandan sonra yarın maça kadar uzunca bir vaktimiz olacak. Kendisiyle bir görüşmem olacak. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. İstanbul'da bu maça özel taktik antrenmanlarımız oldu. Bu akşam takımdaki oyuncularımızın moral ve motivasyonunu arttırmak için bir antrenman olacak, bir ter idmanı olacak. Diğer konuları İstanbul'da bitirdik. Maçtan bir gün önce takımın enerjisini yükseltmek için bir hazırlık antrenmanı olacak. Oyuncularıma güveniyorum. İyi mücadele ederek, turu geçebilmemiz adına iyi sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.”