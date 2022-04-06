İsmail Kartal’dan Arda Güler’e: ‘Aynı senin gibi…’

Süper Lig'de üst üste galibiyetler alan ve ikincilik şansını artıran Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin son idmanında Teknik Direktör İsmail Kartal ve genç futbolcu Arda Güler arasındaki konuşma izleyenleri güldürdü.

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle birlikte başlayan yükseliş, son Kayserispor galibiyetiyle perçinlendi.

Süper Lig’de bu hafta ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, galibiyet serisine devam ederek ikincilik koltuğu için mücadelesini sürdürmek istiyor.

Derbiye Samandıra Tesisleri’nde yaptığı çalışmalarla hazırlanan sarı lacivertlilerin antrenman görüntüleri yayınlanırken, Teknik Direktör İsmail Kartal ve genç futbolcu Arda Güler arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Şut çalışmasında oyuncularına orta açan İsmail Kartal, Arda Güler’e yolladığı pasın ardından “Arda aynı senin gibi orta açıyorum değil mi?” ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Bizimkilerin antrenmanından keyifli görüntüler şimdi Fenerbahçe YouTube Katıl'da! Orta, kafa, gol Hemen katılmak için https://t.co/WYcAwBHCN7 pic.twitter.com/Bsgd1ybkne — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 5, 2022