İsmail Kartal’dan Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte Kim Min-Jae Kim takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürürken, Dimitris Pelkas, Atilla Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi. Öte yandan Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de idmanı takip etti.

İSMAİL KARTAL: HER HAFTA OLDUĞU GİBİ…

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, idmanı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramını kutladı. Kartal, “Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı olsun, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin. Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise her hafta olduğu gibi bu hafta da en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.