İsmail Kartal’dan Beşiktaş’ın sert futboluna tepki! Eksiklere dikkat çekti…

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkartan Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal derbiden sonra açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Kartal, Beşiktaş’ın çok sert bir futbol oynadığına dikkat çekerken, zorlu derbiden alınan 1 puanı ikincilik yarışında yeterli buldu:

““Öncelikle Anneler Günü, Dünyamıza ve ülkemize kutlu olsun. Oyuna gelince de iyi başlayabilirdik fakat ilk yarı derbilerin zorluğunu herkes bilmektedir. Biz de bunun zor olacağını ve zorlu bir maç geçeceğin tahmin ediyorduk. Bugün kendi taraftarı önünde ilk yarı itibarıyla baktığınız zaman rakip çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz müsaade etti.”

“OYUNUMUZU OYNAYAMADIK”

“Ama sonuç olarak baktığınız zaman biz ilk devre hatta şöyle de söyleyebilirim, 55. dakikaya kadar biz kendi istediğimi oyunu bir türlü oynayamadık. Çünkü oyun çok durdu, çok faullü oldu, çok sert bir maç geçti ve bir türlü topun bizde kalmasını, daha fazla topun hızını artırarak biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Bununla beraber 1 gol attık, 1 tane çizgiden çıkan top var, bir tane de Serdar kaleye vurmayıp İrfan'a çıkarsa 1 gol daha atabilirdik, olmadı ama sonuç olarak bugün iyi mücadele ettik.”

“ÇOK FAZLA FAUL OLDU”

“Beşiktaş derbisinde ki derbilerin zorluğunu da herkes bilmektedir. Biz de bunun bilinciyle buraya geldik. Sonuçta buradan en azından kaybetmeden 1 puan alarak kendi evimize dönüyoruz. Dediğim gibi biz buraya kazanmak için geldik, kazanabilirdik ama 55. dakikaya kadar sürekli uzun oynamak zorunda kaldık. Çok sert maç oldu, çok fazla faul oldu. Rakip de oyun oynamamıza, pas yapmamıza izin vermedi. Taraftarlarının coşkusuyla çok sert, baskılı oynadılar bize karşı. İlk yarıda bu baskıyı kıramadık ama daha sonra sakin kaldık, futbol oynamaya çalıştık bu sefer de biz net pozisyonlar üretemedik. Her şeye rağmen 1 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş’a da başarılar diliyorum.”

“NORMAL ŞARTLARDA OYNASAK FARKLI OLURDU”

“Novak, bugün oynadı; 1 gol attı, 2 penaltıya sebebiyet verdi. Zaten buranın oyuncusu değil, 7 tane oyuncumuzdan yoksun buraya geldik. Tamam, 7 tane oyuncumuz yok ama bazı oyuncular var mesela bizim kilit oyuncularımız. Beşiktaş'ın da 2-3 tane oyuncusu yoktu ama bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu. Buna rağmen oyuncuları sahada verdikleri mücadeleyle en azından bugün sahadaki oyuncularımın onları aratmadığını düşünüyorum. Tabii ki normal şartlarda bugün oynayabilseydik bu maç daha farklı olabilirdi.”

“ŞU AN AVANTAJLIYIZ”

“Böyle bir deplasmanda 12 maçtır evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var. Buradan biz de en azından 1 puanla dönüyoruz. Puan puandır. Bugün rakiple aramızda 5 puan var, yarın onların maçını bekleyeceğiz. Sonuçta şu an avantajlıyız. Bu avantajımızı koruyarak ligi ikinci bitirmeye gayret edeceğiz. Bütün amacımız bu. Önümüzdeki hafta Karagümrük maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız.”

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