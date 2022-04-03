İsmail Kartal’ı sinirlendiren soru… ‘Ayıp ediyorsunuz ama!’

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maç sonrası basın toplantısındaki açıklamaları çok konuşuldu. Göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de en çok puan toplayan teknik adam olan Kartal 'ikinci adam' sorusuna sinirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

21. hafta takımın başına geçen İsmail Kartal söz konusu 10 haftada 24 puan toplayarak Süper Lig’de ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısının sonlarında ‘ikinci adam olmak’ ile ilgili gelen soruya sinirlendi.

‘HER ŞEYDE SORUYORSUNUZ’

İlk olarak takımdaki geleceğine dair konuşan tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, yapmaya da devam edeceğim. Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Bu nasip kısmet. Sonuçta rızkı veren Allah. Ben işimi elimden gelen en iyi şekilde yapacağım ondan sonrası ne olur bilemem.”

Kartal, bir gazetecinin ‘İkinci adam olmam’ sözlerini hatırlatması üzerine; “Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar.” dedi.