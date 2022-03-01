İsmail Kartal’ın Arda Güler sözleri Fenerbahçe tarafından tepki çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Arda Güler'i 3 hafta önce kimsenin tanımadığını ve kendisinin oynatmaya başlamasıyla tanındığını ifade etmesi sarı-lacivertli taraftarları şoke etti ve tepkisini çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 yenerek 3. maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe’de karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal’ın sözleri gündem oldu.

Kartal, sarı-lacivertlilerin genç yeteneği ve gelecekte büyük bedellerle transfer olması beklenen Arda Güler hakkında, “3 hafta önce Arda'yı kimse tanımıyordu” dedi. Fenerbahçe’nin alt yapısına transfer ettiği ve sezon başında Vitor Pereira tarafından da forma verilen Arda için kullanılan bu sözler, sosyal medyada taraftarlarca tepki çekti.

“3 HAFTA ÖNCE KİMSE TANIMIYORDU”

Arda Güler için daha önce ‘korumamız lazım’ şeklindeki konuşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kartal, “3 hafta önce Türkiye'de Arda'yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Arda'ları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba Fenerbahçe'de. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Onları doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe'nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Arda Güler'i 47 Milyonluk 433 İnstagram sayfası palaştığında 13 yaşındaydı. Galiba İsmail Kartal hariç 3 hafta öncesine kadar herkes tanıyordu… pic.twitter.com/8md5h9ZThJ — Oktay Binici (@oktaybinici) February 28, 2022

Herkes 3 hafta önce tanıdı denilen Arda Güler için, Vitor Pereira’nın Arda’yla basın toplantısına çıktığı günden bir fotoğraf koyalım… pic.twitter.com/oNnljxcrsC — FenerKolik (@fenerkolikorg) February 28, 2022

İsmail Hocaya hatırlatmak isterim Arda'yı lig ve Avrupa arenasında oynatan hocası Vitor Pereira, Arda için şu şekilde demeç vermişti

“5 sene boyunca Porto altyapısında görev aldım. Arda Güler kadar yetenekli ve karakterli az oyuncu gördüm.” pic.twitter.com/mWLrnzkSyq — Ece Nur (@ecenur_pala) March 1, 2022