İsmail Kartal’ın ocak raporu hazır

Ali Koç-İsmail Kartal zirvesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Oyun bazlı sıkıntıları anlatacak tecrübeli çalıştırıcı, birer sol bek ve santrfor ile bütçeye göre orta saha isteyecek.

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Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi devralan İsmail Kartal ile Başkan Ali Koç, önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. Henüz takımla sınırlı idmana çıkan, Antalyaspor maçıyla açılışı 1 puanla yapan Kartal, hazırladığı raporu Koç'a sunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, takımının oyun bazındaki eksiklerini anlatacak hem de transfer isteyecek. Kartal, sol bek ve bir santrfor takviyesinin zaruri olduğunu, bütçeye uyması halinde ise bir merkez orta sahanın güç katacağını düşünüyor.

KOÇ, DEVRE ARASI TRANSFERE SOĞUK

Yurtdışında olduğu için İsmail Kartal ile takımın başına geçtikten sonra görüşemeyen Ali Koç da bu raporu bekliyor. Koç, devre arası transfer yapma konusunda ise kararsız. Yeni sezonda farklı bir teknik adam ile çalışmayı planlayan Fenerbahçe Başkanı, Kartal'ın raporunu bir ön taslak olarak değerlendiriyor. Bu nedenle yönetimde transferleri yeni çalıştırıcının yapmasının daha doğru olduğu fikri ağır basıyor. Kesin karar ise Koç-Kartal görüşmesinde verilecek.