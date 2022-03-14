İsmail Kartal’ın Vitor Pereira tepkisi! Canlı yayında açıkladı…

Fenerbahçe'den 17. haftada ayrılan Vitor Pereira hakkında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dan eleştiri geldi. Kartal, Güntekin Onay ile yaptığı telefon görüşmesinde Portekizli teknik adamın takımına inanmadığını söyledi.

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Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports’un moderatörü Güntekin Onay, İsmail Kartal’la ilgili flaş bir bilgi paylaştı. Onay, Kartal’ın Fenerbahçe’de göreve başlamasından 2 gün sonra deneyimli teknik adamla yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Güntekin Onay yaptığı açıklamada “İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. ‘Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak’ demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca’nın ilk teşhisi doğruydu” ifadelerini kullandı.

BREZİLYA’YA GİTTİ, İKİNCİ MAÇINDA 5-0 KAZANDI

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Fenerbahçe’deki ikinci döneminde istediğini bulamadı. 17. haftada oynanan ve 2-2 sonuçlanan Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe’den ayrılan Pereira, 2 aylık aranın ardından Brezilya’nın Corinthians takımıyla anlaştı. Corinthians, Pereira ile çıktığı ilk karşılaşmada Sao Paulo’ya 1-0 yenildi. Portekizli teknik adam Brezilya’da çıktığı ikinci maçında ise sahasında Ponte Preta’yı 5-0’la geçti.

Pereira, Fenerbahçe’nin başındayken 17 lig maçında sadece 1 kez 4 gollü galibiyet aldı. Fenerbahçe onun döneminde Rizespor ‘u 4-0 yendi.

Pereira yönetiminde Fenerbahçe’nin Rizespor maçı haricinde 3 gollü galibiyeti dahi bulunmuyor. Pereira, takımdan ayrıldığında Fenerbahçe ligde 17 maç sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sıradaydı.