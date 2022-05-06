İsmail Ustaoğlu: Trabzon tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek oldu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında hiçbir tatsız durumun yaşanmadığını ve kutlamaların tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olduğunu söyledi.

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Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon’un tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

“Gerçekten tarihi ana, tarihi güne hep birlikte şahitlik ettik” diyen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta sonu Antalyaspor ile oynanan müsabakanın sonucunda Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Başta Trabzonspor başkanı, yönetimi teknik heyeti ve futbolcularımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Bunun yanında günlerdir ülkemizin gündemindeydi. Trabzonspor'un hafta sonu oynayacağı müsabaka ve bu şampiyonluk yolunda hani diyoruz ya; bu hikayenin başlangıcından itibaren sürekli gündeme gelen Trabzon'da belki farklı olumsuzluklar yaşanabilir ihtimalleri üzerinde hep düşünülüyordu. İyi bir süreç yönetimini hep birlikte yürüttük. Valiliğimizin koordinesinde emniyet ve asayiş birimlerimizle, Trabzonsporumuzla Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle yine bunun dışındaki Büyükşehir Belediyemiz ilgili paydaşlarımızla birlikte bu şampiyonluğa giden yolda en ufak bir sıkıntı yaşanmadan sürecin iyi bir şekilde yönetilmesi noktasında beraber hareket ettik. Ve sonucunda da tüm kamuoyunda beraber gördüğü gibi en ufak bir sıkıntı olmadan bir burun bile kanamadan bir tane bile adli vaka olmadan gerek maç öncesi maç sırasında ve maç sonrasındaki kutlamalar sırasında en ufak bir olay olmadan bu süreci atlattık. En önemlisi de bırakın Türkiye'nin dünyanın gündemine oturan bu kutlamalarla ilgili süreçte en ufak olumsuzluğun yaşanmaması da hepimizi ziyadesi ile mutlu etti. Trabzon halkı bizim yaklaşık 2 aydır sürdürdüğümüz ‘Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyamıza çağrımıza Trabzon halkı büyük bir sağduyu örneği de göstererek heyecanına da yenik düşmeyerek bu çağrımıza kulak verdi ‘Mutluluğa kurşun sıkmadı' Buradan tüm Trabzonlu hemşerilerime bizim bu çağrımıza kulak vererek ve buna inanarak sahip çıkan tüm hemşerilerime teşekkür etmek istiyorum.”

Trabzon'un tüm Türkiye'ye de örnek olduğunu belirten Ustaoğlu “Çünkü genelde Karadeniz insanının biraz tez canlılığı bu konuda heyecanına yenik düşer diye bir algı vardı ama Trabzon bu çağrımıza kulak vererek çok güzel bir sağduyulu örneği göstererek en ufak bir silahın atılmadığı havaya kurşun sıkılmadığı bir süreci sadece maç değil maçtan sonra Ramazan Bayramı idi bayram sabahı da genelde her zaman karşılaştığımız bu tip manzaralarla da bu sefer karşılaşmadık” dedi.