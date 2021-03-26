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İspanya deplasmanında Yunanistan’ı Bakasetas ipten aldı

Yunanistan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya konuk oldu. Bakasetas attığı golle bir puanı kurtardı.

Güncellenme: 08:54, 26/03/2021
Spor HaberleriFutbol
İspanya deplasmanında Yunanistan’ı Bakasetas ipten aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya sahasında Yunanistan’ı konuk etti. Trabzonspor’da forma giyen Bakasetas’ın attığı golle Yunanistan, İspanya deplasmanından 1 puanla döndü.

Yeni Los Carmenes Stadyumunda oynanan karşılaşmada İspanya, 33üncü dakikada Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Yunanistan penaltı kazandı. Atışı kullanan Trabzonspor’un futbolcusu Bakasetas, topu ağlara gönderdi ve ülkesinin zor deplasmandan 1 puanla dönmesinde önemli rol oynadı.

Bakasetas, karşılaşmanın 78’inci dakikasında ise yerini Georgios Giakoumakis’e bıraktı.

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